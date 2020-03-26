السعودية اليوم / سمو ولي العهد يعزي رئيس جمهورية إندونيسيا في وفاة والدته



الرياض 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وقال سمو ولي العهد: " تلقيت نبأ وفاة والدتكم ــ رحمها الله ــ وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".

// انتهى //

22:18ت م

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الرياض 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا في وفاة والدته ــ رحمها الله ــ.وقال سمو ولي العهد: " تلقيت نبأ وفاة والدتكم ــ رحمها الله ــ وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".// انتهى //22:18ت م0196

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