السعودية اليوم / الرئيس المالي يعلن حالة الطوارئ وحضر التجول في البلاد



باماكو 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واس

أعلن الرئيس المالي الحاج إبراهيم أبوبكر كيتا حالة الطوارئ في عموم البلاد لمواجهة انتشار فايروس

وشملت الإجراءات التي أعلن عنها كيتا، فرض حضر التجول من الساعة التاسعة مساءً وحتى الخامسة فجرًا حيث أتت هذة الإجراءات عقب تأكيد حالتي إصابة بفيروس كورونا في مالي.

// انتهى //

22:12ت م

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باماكو 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسأعلن الرئيس المالي الحاج إبراهيم أبوبكر كيتا حالة الطوارئ في عموم البلاد لمواجهة انتشار فايروس كورونا في بلاده.وشملت الإجراءات التي أعلن عنها كيتا، فرض حضر التجول من الساعة التاسعة مساءً وحتى الخامسة فجرًا حيث أتت هذة الإجراءات عقب تأكيد حالتي إصابة بفيروس كورونا في مالي.// انتهى //22:12ت م0192

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