السعودية اليوم / المغرب تسجل 4 وفيات و50 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 2 شعبان 1441 هـ موافق 26 مارس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم عن تسجيل 4 وفيات و 50 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأفادت الوزارة بأنه بذلك ترتفع حصيلة الضحايا في المملكة المغربية إلى ثماني وفيات و275 إصابة مؤكدة.

//انتهى//

22:08ت م

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الرباط 2 شعبان 1441 هـ موافق 26 مارس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم عن تسجيل 4 وفيات و 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وأفادت الوزارة بأنه بذلك ترتفع حصيلة الضحايا في المملكة المغربية إلى ثماني وفيات و275 إصابة مؤكدة.//انتهى//22:08ت م0190

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