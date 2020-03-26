السعودية اليوم / الصحة المصرية: تسجيل 39 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و3 وفيات



القاهرة 2 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 39 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس من بينهم حالة لمواطن ليبي و38 مصريًا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشفت والإعلان عنها مسبقًا.

وأفادت الوزارة بأن 3 أشخاص توفوا جميعهم من محافظة القاهرة. وأن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأوضحت أن إجمالي الإصابات بفيروس

//انتهى//

22:05ت م

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القاهرة 2 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 39 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس من بينهم حالة لمواطن ليبي و38 مصريًا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشفت والإعلان عنها مسبقًا.وأفادت الوزارة بأن 3 أشخاص توفوا جميعهم من محافظة القاهرة. وأن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.وأوضحت أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا التي سُجلت في مصر حتى اليوم بلغ 495 حالة من ضمنهم 102 حالة شُفيت وخرجت من مستشفى العزل، و24 حالة وفاة.//انتهى//22:05ت م0188

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