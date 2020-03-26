السعودية اليوم / عدد وفيات كورونا في بريطانيا يقفز إلى 578



لندن 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واس

قالت الحكومة البريطانية اليوم إن 115 شخصاً آخرين توفوا في البلاد بعد إصابتهم بفيروس

ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 11658 ارتفاعاً من 9529 حالة أمس الأربعاء.

// انتهى //

22:02ت م

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لندن 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسقالت الحكومة البريطانية اليوم إن 115 شخصاً آخرين توفوا في البلاد بعد إصابتهم بفيروس كورونا الجديد مما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 578 شخصاً.ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 11658 ارتفاعاً من 9529 حالة أمس الأربعاء.// انتهى //22:02ت م0187

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