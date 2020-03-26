السعودية اليوم / حالات الإصابة بكورونا في جنوب إفريقيا ترتفع إلى 900



جوهانسبرج 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واس

قال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا اليوم إن عدد حالات الإصابة بفيروس

وقال رامافوزا للصحفيين: "لدينا الآن أكثر من 900 شخص أصيبوا بالعدوى... ونخشى زيادة العدد لأكثر من ذلك بكثير."

وكانت الإصابات بمرض "كوفيد19-" الذي يسببه فيروس كورونا، في جنوب إفريقيا، وصلت إلى 702 حالة حتى أمس الأربعاء.

// انتهى //

22:00ت م

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جوهانسبرج 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسقال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا اليوم إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في بلاده ارتفعت إلى 900 حالة، في وقت تستعد فيه البلاد لفرض حظر عام.وقال رامافوزا للصحفيين: "لدينا الآن أكثر من 900 شخص أصيبوا بالعدوى... ونخشى زيادة العدد لأكثر من ذلك بكثير."وكانت الإصابات بمرض "كوفيد19-" الذي يسببه فيروس كورونا، في جنوب إفريقيا، وصلت إلى 702 حالة حتى أمس الأربعاء.// انتهى //22:00ت م0186

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