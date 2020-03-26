السعودية | وزير العدل: ريادة المملكة العالمية.. إنسانية واقتصادية وسياسية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:12 مساءً, 26 مارس 2020 م
المناطق _ الرياض
أكد معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة دول مجموعة العشرين التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- اليوم؛ تأتي لتعزز ريادة المملكة الاقتصادية والسياسية وفي مجال حقوق الإنسان.
وقال وزير العدل: إن المملكة تؤكد بهذه الخطوة أن لها الدور الأبرز في مواجهة جائحة كورونا في العالم أجمع وليس في السعودية فقط، التي شهدت إجراءات احترازية غير مسبوقة لحماية المواطن والمقيم على أرض المملكة العربية السعودية.
وثمن معاليه مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله -، منوهاً بما تضمنه البيان الختامي لقمة قادة مجموعة العشرين الاستثنائية من التزام المجموعة ببذل كل ما يمكن للتغلب على هذه الجائحة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.
ودعا معالي وزير العدل في ختام حديثه – الله عز وجل – أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن ينفع بالجهود لتجاوز هذه الجائحة بعون الله وتوفيقه وأن يحفظ الوطن ومواطنيه.
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