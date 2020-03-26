شكرا لقرائتكم خبر عن «الجبير»: «العشرين» تبعث من الرياض أملاً للعالم والان نبدء بالتفاصيل
وغرد قائلا: «أكدت كلمة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- خلال ترؤسه القمة الاستثنائية لـمجموعة العشرين بأن الإنسان أولاً، واتسقت مخرجات هذه القمة مع دعوته للتكاتف والتعاون، لتبعث من الرياض أملاً للعالم بأن نتجاوز أزمة جائحة كورونا الجديد وتداعياتها».
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