شكرا لقرائتكم خبر عن «الجبير»: «العشرين» تبعث من الرياض أملاً للعالم والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، إن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- خلال ترؤسه القمة الاستثنائية لـ مجموعة العشرين أكدت أن الإنسان أولاً.

وغرد قائلا: «أكدت كلمة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- خلال ترؤسه القمة الاستثنائية لـمجموعة العشرين بأن الإنسان أولاً، واتسقت مخرجات هذه القمة مع دعوته للتكاتف والتعاون، لتبعث من الرياض أملاً للعالم بأن نتجاوز أزمة جائحة كورونا الجديد وتداعياتها».