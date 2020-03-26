شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تعزي رئيس إندونيسيا في وفاة والدته والان نبدء بالتفاصيل
وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ وفاة والدتكم ـ رحمها الله ـ وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية إندونيسيا.
وقال سمو ولي العهد: "تلقيت نبأ وفاة والدتكم ــ رحمها الله ــ وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".
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