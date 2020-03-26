شكرا لقرائتكم خبر عن «قياس الحرارة» شرط دخول المراكز التموينية بمكة والان نبدء بالتفاصيل

ألزمت أمانة العاصمة المقدسة، مراكز المواد التموينية، اليوم، بقياس درجة حرارة الزبائن على بوابة الدخول كإجراء احترازي أولي.

وغردت الأمانة قائلة: «نتيجة الزحام الكبير في مراكز المواد التموينية وحفاظا على سلامة العاملين والمتسوقين، تم إلزام المراكز بقياس درجة حرارة الزبائن على بوابة الدخول كإجراء احترازي أولي».