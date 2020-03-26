شكرا لقرائتكم خبر عن «قياس الحرارة» شرط دخول المراكز التموينية بمكة والان نبدء بالتفاصيل
وغردت الأمانة قائلة: «نتيجة الزحام الكبير في مراكز المواد التموينية وحفاظا على سلامة العاملين والمتسوقين، تم إلزام المراكز بقياس درجة حرارة الزبائن على بوابة الدخول كإجراء احترازي أولي».
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