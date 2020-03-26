شكرا لقرائتكم خبر عن بدعم ولي العهد.. أبطال «الاتصالات» يكتبون التاريخ والان نبدء بالتفاصيل

بدعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، سطر أبطال الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، تاريخًا حافلاً، اليوم، بتشغيل أول قمة افتراضية لمجموعة العشرين في أقل من أسبوع. ووجه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، عبدالله عامر السواحه، الشكر لهؤلاء الأبطال قائلا: «بدعم وتوجيه من سمو سيدي ولي العهد أبطال الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات يكتبون التاريخ بتشغيل أول قمة افتراضية لمجموعة العشرين في أقل من أسبوع». • تشغيل أول قمة افتراضية لـ«العشرين» في أقل من أسبوع

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