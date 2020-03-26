وفاة أول لاعب كرة عربي بسبب كورونا

سجّلت دولة الصومال أول وفاة للاعبي كرة القدم العرب بفيروس كورونا.

وأعلن الاتحاد الصومالي لكرة القدم وفاة عبدالقادر محمد فرح، نجم المنتخب السابق، عن عمر يناهز 59 عاما بسبب فيروس كورونا.

وقال الاتحاد، في بيانه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن اللاعب تُوفي في أحد المستشفيات بالعاصمة البريطانية لندن.

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وأوضح الاتحاد أن اللاعب السابق كان موجودا في المستشفى على مدار الأسبوع الماضي، بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا.

واختتم الاتحاد الصومالي بيانه بتوجيه رسائل المواساة إلى أسرة اللاعب وأقاربه والكرة الصومالية بشكل عام.

ووُلد اللاعب الصومالي السابق في عام 1961، وبدأ مسيرته الكروية عام 1976 بدوري المدارس، قبل أن ينتقل إلى دوري المناطق عام 1979، واختتم مسيرته في أواخر الثمانينيات.

وعمل عبدالقادر محمد فرح مستشارا لوزير الشباب الرياضة الصومالي منذ عام 2016، وظل في المنصب قبل أن توافيه المنية.

يُذكر أن فيروس كورونا أصاب العديد من نجوم كرة القدم حول العالم، على رأسهم ثلاثي يوفنتوس الإيطالي، باولو ديبالا وبليس ماتويدي ودانييلي روجاني، وكالوم هودسون أودوي، جناح تشيلسي الإنجليزي، ومايكل أرتيتا، مدرب أرسنال.