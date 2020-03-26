حظر تصدير البيض في تايلاند بسبب كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - بانكوك

أعلن نائب رئيس وزراء تايلاند ووزير التجارة، جورين لاكساناويست، أمس حظر تصدير بيض الدجاج لمدة سبعة أيام لإنهاء النقص في المعروض. ونقلت صحيفة بانكوك بوست عن لاكساناويست القول، «المواطنون قلقون بشأن فيروس كورونا، لذلك ارتفع الطلب ثلاثة أضعاف خلال الأيام القليلة الماضية، مما تسببب في حدوث نقص».

وأوضح أنه سيوقف صادرات بيض الدجاج لحين استقرار الوضع، كما حذر من أنه سوف يعاقب البائعين الذين يبالغون في أسعار البيض بالسجن لفترة تصل إلى سبعة أعوام.