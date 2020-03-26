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أستراليا تفقد الشعب المرجانية بسبب الحرارة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - كانبرا

أعلنت السلطات المسؤولة عن إدارة الحيد المرجاني العظيم بأستراليا أنه عانى من ابيضاض آخر كبير، وهو الثالث من نوعه خلال خمس سنوات فقط.

وقالت سلطة المتنزه البحري للحيد المرجاني العظيم أمس إن درجة حرارة البحر الأكثر دفئا خصوصا خلال فبراير أدت إلى خسارة شعاب مرجانية هائلة، وهو ما تجري مراقبته حاليا من خلال عمليات مسح جوي لنحو ألف من الشعاب المرجانية.

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يشار إلى أن الحيد المرجاني العظيم الواقع قبالة الساحل الشمالي الشرقي الأسترالي هو أكبر نظام مرجاني، ويغطي منطقة أكبر من إيطاليا، وهو أحد أكثر الأنظمة البيئية تنوعا على سطح الكوكب.

وكان الحيد المرجاني تعرض لعمليات ابيضاض متتالية، نجمت عن ارتفاع درجة حرارة المحيط بصورة كبيرة خلال عامي 2016 و2017، مما أسفر عن القضاء على ما بين ثلث إلى نصف الشعب المرجانية.

وقالت السلطات المسؤولة عن إدارة الحيد المرجاني إن الملاحظات من المسح الجوي فوق المنطقة الشاسعة للشعب البالغة مساحتها نحو 344 ألف كيلومتر مربع، تظهر أن بعض المناطق الجنوبية للشعب التي كان فيها قليل من الابيضاض أو كانت منعدمة الابيضاض في 2016 و2017 شهدت الآن ابيضاضا متوسطا أو حادا.