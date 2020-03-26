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زلزال بقوة 5 درجات يضرب طاجيكستان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - واشنطن

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر طاجيكستان صباح أمس الخميس.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كلم، وعند التقاء خط عرض 40.77 درجة غربا وخط طول 70.56 درجة شرقا.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.