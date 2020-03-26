، "كورونا" قد يهوي بالطلب العالمي على النفط بنسبة 20% ،

محمد بن مسعود - الدمام - 3 مليارات شخص يَلزمون منازلهم

أفاد المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، اليوم (الخميس)؛ بأن الطلب العالمي على النفط قد يهبط بما يصل إلى 20 مليون برميل يوميًّا، أو 20 بالمئة من مجمل الطلب، بينما يوجد ثلاثة مليارات شخص حول العالم يلزمون منازلهم حاليًّا بسبب تفشّي فيروس كورونا.

وأشار "بيرول" خلال مؤتمر بالهاتف، إلى أن الوكالة، التي تنسق سياسات الطاقة للدول الصناعية، ستقدم توقعات وإطارًا زمنيًّا أكثر وضوحًا في غضون أسبوعين؛ وفقًا لـ"رويترز".

وتَوَقَّع انخفاضًا كبيرًا في الطلب على النفط في الربع الأول من هذا العام، وهبوطًا أكبر في الربع الثاني، مبينًا أنه في ظل الأسعار الحالية فإن الوكالة تتوقع انخفاضًا في إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة.فيروس كورونا الجديد