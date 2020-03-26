، شاهد "الحوية" قبل دقائق "منع التجول".. استعدادات "الحرس" وتجاوب الأهالي ،

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رصدت عدسة "الخليج 365"، في جولة ميدانية مصورة منطقة الحوية بالطائف، قبل حوالي 25 دقيقة من ابتداء "منع التجول" المقرر من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين.
وتمركزت الدوريات التابعة لقوات الحرس الوطني في مداخل ومخارج المنطقة وبالأحياء السكنية؛ استعداداً للقيام بأداء واجبهم وسط معنويات عالية بتقديم كل ما يطلب منهم من أجل الوطن على أكمل وجه.
وكانت وزارة الحرس الوطني شاركت القطاعات الأمنية في قرار منع التجول من مساء الاثنين 28 رجب 1441هـ، الموافق 23 مارس 2020م لمدة (21) يوماً.
ووثقت "الخليج 365" استمراراً لجولتها سرعة تجاوب الأهالي بالعودة لمنازلهم قبل الساعة السابعة مساءً؛ ما يدل على ارتفاع مستوى الوعي وإدراك المسؤولية بالتعاون مع القطاعات الأمنية لتؤدي واجبها بخلو الأحياء السكنية والطرق من التجول.
فيروس كورونا الجديد منع التجول
شاهد "الحوية" قبل دقائق "منع التجول".. استعدادات "الحرس" وتجاوب الأهاليمتعب البقمي الخليج 365 2020-03-26
رصدت عدسة "الخليج 365"، في جولة ميدانية مصورة منطقة الحوية بالطائف، قبل حوالي 25 دقيقة من ابتداء "منع التجول" المقرر من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين.
وتمركزت الدوريات التابعة لقوات الحرس الوطني في مداخل ومخارج المنطقة وبالأحياء السكنية؛ استعداداً للقيام بأداء واجبهم وسط معنويات عالية بتقديم كل ما يطلب منهم من أجل الوطن على أكمل وجه.
وكانت وزارة الحرس الوطني شاركت القطاعات الأمنية في قرار منع التجول من مساء الاثنين 28 رجب 1441هـ، الموافق 23 مارس 2020م لمدة (21) يوماً.
ووثقت "الخليج 365" استمراراً لجولتها سرعة تجاوب الأهالي بالعودة لمنازلهم قبل الساعة السابعة مساءً؛ ما يدل على ارتفاع مستوى الوعي وإدراك المسؤولية بالتعاون مع القطاعات الأمنية لتؤدي واجبها بخلو الأحياء السكنية والطرق من التجول.
26 مارس 2020 - 2 شعبان 1441
10:13 PM
26 مارس 2020 - 2 شعبان 1441
10:22 PM
الدوريات متمركزة في مداخل ومخارج المنطقة وبالأحياء السكنية استعداداً لأداء واجبها
رصدت عدسة "الخليج 365"، في جولة ميدانية مصورة منطقة الحوية بالطائف، قبل حوالي 25 دقيقة من ابتداء "منع التجول" المقرر من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين.
وتمركزت الدوريات التابعة لقوات الحرس الوطني في مداخل ومخارج المنطقة وبالأحياء السكنية؛ استعداداً للقيام بأداء واجبهم وسط معنويات عالية بتقديم كل ما يطلب منهم من أجل الوطن على أكمل وجه.
وكانت وزارة الحرس الوطني شاركت القطاعات الأمنية في قرار منع التجول من مساء الاثنين 28 رجب 1441هـ، الموافق 23 مارس 2020م لمدة (21) يوماً.
ووثقت "الخليج 365" استمراراً لجولتها سرعة تجاوب الأهالي بالعودة لمنازلهم قبل الساعة السابعة مساءً؛ ما يدل على ارتفاع مستوى الوعي وإدراك المسؤولية بالتعاون مع القطاعات الأمنية لتؤدي واجبها بخلو الأحياء السكنية والطرق من التجول.
، شاهد "الحوية" قبل دقائق "منع التجول".. استعدادات "الحرس" وتجاوب الأهالي ،
المصدر : الخليج 365
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