، "البواردي" يتابع تطبيق منع التجول ويتفقد الإجراءات الاحترازية في أسواق شقراء ،

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قام محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي بجولات تفقدية للمحافظة لمتابعة منع التجول، ومتابعة نقاط البيع في أسواق الخضار والتموينات والسوبرماركت الكبيرة.
وتفصيلاً؛ قام البواردي بجولات في المحافظة منذ بداية منع التجول أشرف خلالها على تطبيق الإجراءات الاحترازية في جميع مرافق المحافظة.
وخلال اليومين الماضيين قام محافظ شقراء بجولات شملت أسواق الخضار، ونقاط البيع الكبيرة، إذ تفقد أسواق العثيم وأسواق نستو، وأبابكر وتموينات العويني والعنبري، والتقى المسؤولين فيها واطلع على أهم الإجراءات الاحترازية وشدد على ضرورة الالتزام بالأسعار وفق الأنظمة المتبعة.
وأشاد "البواردي" بجهود الجميع في التعاون مع الجهات الأمنية لتطبيق القرار الملكي الكريم، والذي يعود بالمصلحة على المواطن والمقيم، كما تقدم بالشكر والتقدير للجهات الصحية على ما يقومون به من جهود في مكافحة فيروس "كورونا".
وفي الصدد نفسه، شهدت شوارع محافظة شقراء التزامًا من المواطنين والمقيمين بقرار منع التجول، ووثقت عدسة "محمد الطويل"، خلال جولة ميدانية، خلوّ شوارع المحافظة من السيارات والمارة، وانتشارًا مكثفًا للأمن بوجود القيادات الأمنية (المرور والدوريات الأمنية والشرطة ورجال المهمات) في الشوارع والميادين.
فيروس كورونا الجديد منع التجول
"البواردي" يتابع تطبيق منع التجول ويتفقد الإجراءات الاحترازية في أسواق شقراءفلاح الجوفان الخليج 365 2020-03-26
قام محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي بجولات تفقدية للمحافظة لمتابعة منع التجول، ومتابعة نقاط البيع في أسواق الخضار والتموينات والسوبرماركت الكبيرة.
وتفصيلاً؛ قام البواردي بجولات في المحافظة منذ بداية منع التجول أشرف خلالها على تطبيق الإجراءات الاحترازية في جميع مرافق المحافظة.
وخلال اليومين الماضيين قام محافظ شقراء بجولات شملت أسواق الخضار، ونقاط البيع الكبيرة، إذ تفقد أسواق العثيم وأسواق نستو، وأبابكر وتموينات العويني والعنبري، والتقى المسؤولين فيها واطلع على أهم الإجراءات الاحترازية وشدد على ضرورة الالتزام بالأسعار وفق الأنظمة المتبعة.
وأشاد "البواردي" بجهود الجميع في التعاون مع الجهات الأمنية لتطبيق القرار الملكي الكريم، والذي يعود بالمصلحة على المواطن والمقيم، كما تقدم بالشكر والتقدير للجهات الصحية على ما يقومون به من جهود في مكافحة فيروس "كورونا".
وفي الصدد نفسه، شهدت شوارع محافظة شقراء التزامًا من المواطنين والمقيمين بقرار منع التجول، ووثقت عدسة "محمد الطويل"، خلال جولة ميدانية، خلوّ شوارع المحافظة من السيارات والمارة، وانتشارًا مكثفًا للأمن بوجود القيادات الأمنية (المرور والدوريات الأمنية والشرطة ورجال المهمات) في الشوارع والميادين.
26 مارس 2020 - 2 شعبان 1441
10:05 PM
26 مارس 2020 - 2 شعبان 1441
10:22 PM
أشاد بتعاون الجميع .. وعدسة "الطويل" ترصد خلو الشوارع وكثافة الوجود الأمني
قام محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي بجولات تفقدية للمحافظة لمتابعة منع التجول، ومتابعة نقاط البيع في أسواق الخضار والتموينات والسوبرماركت الكبيرة.
وتفصيلاً؛ قام البواردي بجولات في المحافظة منذ بداية منع التجول أشرف خلالها على تطبيق الإجراءات الاحترازية في جميع مرافق المحافظة.
وخلال اليومين الماضيين قام محافظ شقراء بجولات شملت أسواق الخضار، ونقاط البيع الكبيرة، إذ تفقد أسواق العثيم وأسواق نستو، وأبابكر وتموينات العويني والعنبري، والتقى المسؤولين فيها واطلع على أهم الإجراءات الاحترازية وشدد على ضرورة الالتزام بالأسعار وفق الأنظمة المتبعة.
وأشاد "البواردي" بجهود الجميع في التعاون مع الجهات الأمنية لتطبيق القرار الملكي الكريم، والذي يعود بالمصلحة على المواطن والمقيم، كما تقدم بالشكر والتقدير للجهات الصحية على ما يقومون به من جهود في مكافحة فيروس "كورونا".
وفي الصدد نفسه، شهدت شوارع محافظة شقراء التزامًا من المواطنين والمقيمين بقرار منع التجول، ووثقت عدسة "محمد الطويل"، خلال جولة ميدانية، خلوّ شوارع المحافظة من السيارات والمارة، وانتشارًا مكثفًا للأمن بوجود القيادات الأمنية (المرور والدوريات الأمنية والشرطة ورجال المهمات) في الشوارع والميادين.
، "البواردي" يتابع تطبيق منع التجول ويتفقد الإجراءات الاحترازية في أسواق شقراء ،
المصدر : الخليج 365
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