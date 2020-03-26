، عن بُعد ولحالته الإنسانية.. "الموارد والتنمية" تمنح وافدًا "خروجًا نهائيًا" بتبوك ،

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منحت إدارة العلاقات العمالية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك، وافدًا أردنيًا صاحب حالة إنسانية، رخصة عمل لغرض الخروج النهائي، وذلك عن طريق العمل عن بُعد.
وأوضح مدير إدارة العلاقات العمالية بالمنطقة عايد بن عويض العطوي، أن تنفيذ الخدمة تم عن بُعد انطلاقًا من توجيهات مقام الوزارة بإنهاء معاملات أصحاب العمل والوافدين بشكل عاجل وسريع وفق الأنظمة والتعليمات.
وأضاف "العطوي" أن كامل استعدادات الإدارة وسرعة الإنجاز يأتي بمتابعة مستمرة وتوجيه من مدير عام فرع الوزارة بمنطقة تبوك الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، ومساعده لقطاع العمل طلال بن مطير النوبي.
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عن بُعد ولحالته الإنسانية.. "الموارد والتنمية" تمنح وافدًا "خروجًا نهائيًا" بتبوكبدر الجبل الخليج 365 2020-03-26
منحت إدارة العلاقات العمالية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك، وافدًا أردنيًا صاحب حالة إنسانية، رخصة عمل لغرض الخروج النهائي، وذلك عن طريق العمل عن بُعد.
وأوضح مدير إدارة العلاقات العمالية بالمنطقة عايد بن عويض العطوي، أن تنفيذ الخدمة تم عن بُعد انطلاقًا من توجيهات مقام الوزارة بإنهاء معاملات أصحاب العمل والوافدين بشكل عاجل وسريع وفق الأنظمة والتعليمات.
وأضاف "العطوي" أن كامل استعدادات الإدارة وسرعة الإنجاز يأتي بمتابعة مستمرة وتوجيه من مدير عام فرع الوزارة بمنطقة تبوك الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، ومساعده لقطاع العمل طلال بن مطير النوبي.
26 مارس 2020 - 2 شعبان 1441
10:04 PM
26 مارس 2020 - 2 شعبان 1441
10:22 PM
انطلاقًا من توجيهات الوزارة بإنهاء المعاملات بشكل عاجل
منحت إدارة العلاقات العمالية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك، وافدًا أردنيًا صاحب حالة إنسانية، رخصة عمل لغرض الخروج النهائي، وذلك عن طريق العمل عن بُعد.
وأوضح مدير إدارة العلاقات العمالية بالمنطقة عايد بن عويض العطوي، أن تنفيذ الخدمة تم عن بُعد انطلاقًا من توجيهات مقام الوزارة بإنهاء معاملات أصحاب العمل والوافدين بشكل عاجل وسريع وفق الأنظمة والتعليمات.
وأضاف "العطوي" أن كامل استعدادات الإدارة وسرعة الإنجاز يأتي بمتابعة مستمرة وتوجيه من مدير عام فرع الوزارة بمنطقة تبوك الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، ومساعده لقطاع العمل طلال بن مطير النوبي.
، عن بُعد ولحالته الإنسانية.. "الموارد والتنمية" تمنح وافدًا "خروجًا نهائيًا" بتبوك ،
المصدر : الخليج 365
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