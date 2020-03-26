، "الخليج 365" ترصد جازان جواً.. التزام تام بمنع التجول ولا مخالفين ،

محمد بن مسعود - الدمام - رجال الأمن من مختلف القطاعات انتشروا في كافة الطرقات

تصوير: وجدي علوي: رصدت "الخليج 365" لليوم الثالث شوارع وطرق منطقة جازان وجهود رجال الأمن، حيث ظهرت الطرق والأسواق خالية تماماً من المركبات والمارة بشكل واعٍ في قمة الالتزام بساعات منع التجول؛ امتثالاً للتوجيه السامي الذي يهدف إلى حماية أرواح المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا المستجد، فيما انتشر رجال الأمن من مختلف القطاعات الأمنية بالمنطقة بكافة الطرقات.

وكانت وزارة الداخلية أوضحت أن من يخالف أمر منع التجول يعاقَب بغرامة 10 آلاف ريال، وتُضاعَف في حال التكرار، فإن كرر المخالفة بعدها يعاقَب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يوماً، مشيرة إلى أن العقوبة لا تسري على حالات الضرورة القصوى، بما في ذلك الحالات الصحية الطارئة، ووفقاً لما تحدده الجهة المختصة.

فيروس كورونا الجديد ⁧منع التجول