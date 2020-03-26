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سجلت وزارة الصحة الجزائرية أربع وفيات إضافية بفيروس كورونا اليوم ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 25، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 367 حالة، وذلك بعد تسجيل 65 إصابة جديدة.
وأفاد بيان للوزارة أن العدد الإجمالي للأشخاص المصابين الذين غادروا المستشفيات خلال 24 ساعة الأخيرة وصل إلى 29 حالة، من بينها 5 حالات شفيت اليوم.فيروس كورونا الجديد
الجزائر تسجل وفاة 4 أشخاص بكورونا وارتفاع عدد الإصابات إلى 367 حالةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-26
سجلت وزارة الصحة الجزائرية أربع وفيات إضافية بفيروس كورونا اليوم ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 25، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 367 حالة، وذلك بعد تسجيل 65 إصابة جديدة.
وأفاد بيان للوزارة أن العدد الإجمالي للأشخاص المصابين الذين غادروا المستشفيات خلال 24 ساعة الأخيرة وصل إلى 29 حالة، من بينها 5 حالات شفيت اليوم.
26 مارس 2020 - 2 شعبان 1441
10:16 PM
أرتفاع عدد الوفيات إلى 25 مواطناً
سجلت وزارة الصحة الجزائرية أربع وفيات إضافية بفيروس كورونا اليوم ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 25، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 367 حالة، وذلك بعد تسجيل 65 إصابة جديدة.
وأفاد بيان للوزارة أن العدد الإجمالي للأشخاص المصابين الذين غادروا المستشفيات خلال 24 ساعة الأخيرة وصل إلى 29 حالة، من بينها 5 حالات شفيت اليوم.
، الجزائر تسجل وفاة 4 أشخاص بكورونا وارتفاع عدد الإصابات إلى 367 حالة ،
المصدر : الخليج 365
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