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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن إنهاء جميع مسابقاته وشطب نتائج موسم 2019-2020، للدوريات من الدرجة الثالثة حتى السادسة، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا.
وقال الاتحاد في بيان عبر موقعه الرسمي: هذه ظروف صعبة لكرة القدم الإنجليزية، وجميع القرارات المتخذة في مصلحة اللعبة وجاءت بالتشاور مع الجميع، وسيكون شغلنا الأساسي سلامة وصحة الأندية واللاعبين والموظفين والمسؤولين خلال هذا الوقت غير المسبوق.
وأضاف البيان: تم اتخاذ جميع الخطوات على الرغم من التأثير المالي، مع مراعاة العدالة وسلامة الجميع، وعليه تقرر إلغاء نتائج مسابقات الدوري من الدرجة الثالثة إلى السادسة، وشطب جميع النتائج، مما يعني عدم تتويج أو هبوط أي نادٍ بجانب عدم وجود الصعود، وشمل القرار مسابقات كرة القدم النسائية والمراحل السنية أيضاً، فيما يتعلق بكأس الاتحاد الإنجليزي فنحن نسعى لإكمال هذه المسابقة قدر الإمكان.
26 مارس 2020 - 2 شعبان 1441 10:04 PM
أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن إنهاء جميع مسابقاته وشطب نتائج موسم 2019-2020، للدوريات من الدرجة الثالثة حتى السادسة، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا.
وقال الاتحاد في بيان عبر موقعه الرسمي: هذه ظروف صعبة لكرة القدم الإنجليزية، وجميع القرارات المتخذة في مصلحة اللعبة وجاءت بالتشاور مع الجميع، وسيكون شغلنا الأساسي سلامة وصحة الأندية واللاعبين والموظفين والمسؤولين خلال هذا الوقت غير المسبوق.
وأضاف البيان: تم اتخاذ جميع الخطوات على الرغم من التأثير المالي، مع مراعاة العدالة وسلامة الجميع، وعليه تقرر إلغاء نتائج مسابقات الدوري من الدرجة الثالثة إلى السادسة، وشطب جميع النتائج، مما يعني عدم تتويج أو هبوط أي نادٍ بجانب عدم وجود الصعود، وشمل القرار مسابقات كرة القدم النسائية والمراحل السنية أيضاً، فيما يتعلق بكأس الاتحاد الإنجليزي فنحن نسعى لإكمال هذه المسابقة قدر الإمكان.
، الاتحاد الإنجليزي يلغي جزءاً من مسابقاته ويشطب نتائج الموسم الحالي ،
المصدر : الخليج 365
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