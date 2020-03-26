شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق سراح 250 مخالفًا للعمل وأمن الحدود وتسهيل عودتهم لبلادهم والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت الجهات المختصة في المملكة سراح أكثر من 250 موقوفا في قضايا مخالفة لأنظمة العمل وأمن الحدود وتسهيل عودتهم لبلادهم. وأشاد رئيس هيئة حقوق الإنسان، عواد بن صالح العواد، بالقرار قائلا عبر "تويتر": "نشيد بقرار الجهات المختصة في المملكة إطلاق سراح أكثر من 250 موقوفا في قضايا مخالفة لأنظمة العمل وأمن الحدود وتسهيل عودتهم لبلادهم، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا مؤكدة بذلك التزامها بحماية كافة الأشخاص الموجودين على أرضها من الأمراض الوبائية والعدوى".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق سراح 250 مخالفًا للعمل وأمن الحدود وتسهيل عودتهم لبلادهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.