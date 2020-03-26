شكرا لقرائتكم خبر عن السديس : المملكة تبوأت الريادة العالمية بفضل القيادة الحكيمة والان نبدء بالتفاصيل

نوه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس بمضامين الكلمة التي ألقاها خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- في القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة دول مجموعة العشرين (G20) برئاسته - حفظه الله -.

وقال: "إن المملكة تبوأت الريادة العالمية بفضل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله- حيث تتصدر خدمة القضايا الإنسانية في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والصحية والإغاثية، كان آخرها دعم منظمة الصحة العالمية " .

وأضاف أن المملكة من خلال الدعوة لعقد هذه القمة الاستثنائية الطارئة تتطلع إلى مكافحة جائحة كورونا على مستوى العالم أجمع، وذلك بعد أن اتخذت العديد من الإجراءات الوقائية والاحترازية والأخذ بالأسباب لعدم انتشار الوباء داخل البلاد، وتقديم سبل الدعم كافة للعلماء ومراكز الأبحاث الطبية حيث تزخر بلادنا الغالية –ولله الحمد- بالعديد من هذه المراكز، ونسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يوفقهم لاكتشاف دواء يخلص العالم أجمع من هذا الوباء بإذنه تعالى.

وسأل الشيخ السديس الله تعالى أن يبارك في جهود ولاة الأمر، وأن يجزيهم على ما قدموه من خدمة للإنسانية في مكافحة هذا الوباء بجميع السبل خير الجزاء، وأن يبارك في المبادرات التي تقدمها المملكة لما يخدم الأنظمة الصحية والاقتصاد العالمي، وأن يديم على هذه البلاد وبلدان العالم أجمع الأمن والرخاء، ويبعد عنها وعنهم الأمراض والأوبئة.