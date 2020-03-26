شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: قمة العشرين تبعث رسالة من الرياض بأن الإنسان أولاً والان نبدء بالتفاصيل
وشدد سموه - في تصريح له عقب انعقاد القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة دول مجموعة العشرين- على أهمية العمل المشترك لينتصر العالم على هذه الجائحة وتداعياتها، مؤكداً على الدور الريادي والمحوري الذي تضطلع به المملكة ضمن مجموعة العشرين في هذا الجهد المشترك.
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