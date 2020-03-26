شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل حادثة مصرع شخصين تحت أنقاض جدار في جدة والان نبدء بالتفاصيل

• إصابة عامل آسيوى بجروح وكدمات ونقله لأقرب مستشفى لقي شخصين من الجنسية الآسيوية مصرعهما فيما أصيب آخر بجروح وكدمات متفرقة في الجسم نتيجة انهيار جدار لموقع تحت الإنشاء بحي الرويس وسط جدة . وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني ان مركز العمليات ٩١١ تلقى بلاغاً مساء اليوم الخميس يفيد عن سقوط جدار على عدد من العمالة بموقع تحت الإنشاء بحي الرويس ، وعلى الفور تم تحريك فرق الإنقاذ وفرق انهيارات المباني للموقع ومساندتها بالمعدات الثقيلة ، وبوصول الفرق للموقع اتضح بان الحالة عبارة عن انهيار سور من البلك (الاسمنتي) تحت مستوى الارض نزولا بمقدار 4 متر (خلف الجدار الاستنادي) في موقع حفرية لانشاء مشروع مبنى تبلغ ابعاده 50*50 متر حيث سقط الجزء الغربي منه بطول 50 متر وارتفاع 4 متر على عدد من العمالة ، حيث باشرت الفرق عملها لإخراج العمالة المحتجزين تحت الأنقاض والبحث في محيط الانهيار والتأكد من عدم وجود أشخاص اخرين باستخدام المعدات واجهزة البحث تحت الأنقاض ، ونتج عن الانهيار وفاة شخصين من الجنسية الآسيوية وكلاهما في العقد الثالث من العمر واصابة ثالث اسيوي الجنسية في العقد الثالث من العمر بجروح وكدمات متفرقة في الجسم وتم نقله عن طريق الهلال الأحمر لأقرب مستشفى ، وباشر فريق التحقيق عمله بالموقع وطلب الجهات المعنية لإكمال الإجراءات اللازمة معهم.

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