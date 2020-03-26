شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد : أتربة الشرقية مستمرة حتى التاسعة مساء والان نبدء بالتفاصيل

حذرت هيئة الأرصاد من أتربة مثارة على المنطقة الشرقية ، تشمل حفر الباطن وقرية العليا. ويصاحب الحالة نشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية ، وتنهي الحالة في التاسعة مساء.

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