شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية» : مركز الملك سلمان يدعم علاج أطفال اليمن والان نبدء بالتفاصيل

عبرّت منظمة الصحة العالمية عن الشكر والتقدير لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على دعمه المستمر لعمل المنظمة في اليمن.

وأشادت المنظمة عبر تغريدة على حسابها في تويتر بالمركز من خلال تقديمه وتوفيره العلاح للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد في جمهورية اليمن.

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة عمل على برامج ومشاريع صحية لعلاج حالات سوء التغذية لدى الأطفال والأمهات الحوامل والمرضعات في عدد من المحافظات اليمنية وهي: البيضاء وصعدة ولحج وحجة وشبوه والحديدة والضالع، بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية، حيث أسهم ذلك في علاج أكثر من 26 ألف حالة.

ويأتي ذلك في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة - ممثلة بالمركز - لليمن الشقيق في جميع المجالات.