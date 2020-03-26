شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام .. تراجع معدلات الإصابة بكورونا في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

ساعدت الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومة المملكة في محاصرة فيروس كورونا وخفض معدلات انتشاره ، وفقاً لرصد وزارة الصحة التي أعلنت اليوم عن أن عدد الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا 112 حالة ، فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة ، د. محمد العبدالعالي، أمس عن تسجيل 133 إصابة جديدة بفيروس كورونا، متراجعاً عن معدل الإصابة التي تم تسجيله في اليوم السابق له ، حيث أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء الماضيى عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس «كوفيد 19» كورونا، بالإضافة إلى تسجيل 205 إصابات جديدة بالفيروس.

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