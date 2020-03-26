شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يفعل الماجستير عن بعد .. 14 مناقشة بجامعة الإمام عبد الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

ناقشت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام خلال الأسبوعين الماضيين عددًا من رسائل الماجستير إلكترونيًا. تحديداً خلال الأسبوع الماضي تمت مناقشة ١٤ رسالة علمية لدرجة الماجستير في الكليات التالية : كلية التربية، وكلية العلوم ، وكلية الحاسب الآلي ، والعلوم الطبية التطبيقية.

وأوضح عميد الدراسات العليا المكلف بالجامعة الدكتور سعد بن محمد السعدي أن هناك عددًا من المناقشات المعتمدة، في طور تحديد مواعيد المناقشة من قبل الكليات ولجان المناقشة وذلك باستخدام تقنية الاتصال المرئي والمسموع "عن بُعد" مبينًا أن هذا التحول الإلكتروني يأتي استجابة للتوجيهات الحكومية وحرصًا من عمادة الدراسات العليا بضرورة التحول الإلكتروني وخدمة الطلاب والطالبات، وعدم تأخير مناقشاتهم ورغبة في تسهيل إجراءات تخرجهم.