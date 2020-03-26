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تدريب 400 معلم وقيادي على 16 برنامجا في التطوير المهني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أنهت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» أول أمس آخر دورات مشروع التطوير المهني للعام الدراسي 1440 - 1441 هـ، والذي اشتمل على 16 برنامجا تدريبيا قدمت لـ 400 معلم وقيادي في مدارس الشراكات في أكثر من 45 مدرسة على مستوى المملكة، وذلك بشكل مباشر من خلال الحضور، أو غير مباشر عن طريق بوابة التعليم الالكتروني الخاصة بموهبة.

وركزت البرامج التي تقدمها إدارة الشراكة مع المدارس في مؤسسة «موهبة» على تطوير وتدريب معلمي وقياديي مدارس الشراكة في مواضيع عدة، منها علم نفس الموهبة، واستراتيجيات تدريس مواد العلوم والرياضيات، إضافة إلى إدارة الجودة في المنظمات التعليمية، بهدف إكسابهم أفضل الممارسات في التعامل مع الطلبة الموهوبين وتطوير قدراتهم في تقديم المناهج الإثرائية للطلبة الموهوبين من خلال أفضل استراتيجيات التدريس.

وفي السياق نفسه تواصلت للأسبوع الثاني على التوالي مبادرة مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، للتعليم عن بعد، من خلال تقديم برامجها التدريبية المختلفة لطلابها عبر الفصول الافتراضية، لضمان استمرار مسيرتهم التعليمية في برامجها المختلفة، وتمكينهم من مواصلة التعليم من منازلهم.

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ويتم التدريب المكثف في الفصول الافتراضية بساعات عمل مفتوحة من خلال أنظمة للتعليم عن بعد، والتي تتيح للمدرب استخدام أحدث الوسائل التعليمية، والتواصل المباشر بين الطلاب والمدربين، إضافة إلى خاصية الإشراف المستمر للمنسق العلمي لمتابعة جودة التدريب.

وشملت مبادرة التعليم عن بعد برنامج «موهبة» المتقدم للعلوم والرياضيات الذي يقدم من خلال 108 فصول افتراضية، لنحو 1068 طالبا وطالبة من طلبة الشراكة مع المدارس في جميع مناطق المملكة.

كما بدأ 180 طالبا وطالبة رحلة الاستعداد للمشاركات الدولية، عبر فصول افتراضية انطلقت في 10 مارس الجاري تستمر حتى 30 أبريل المقبل، بإجمالي عدد ساعات تدريبية يصل إلى 36 ساعة أسبوعيا، للوصول بالعناصر المشاركة في المسابقات لمستوى المنافسة الدولية.

مبادرة التعليم عن بعد