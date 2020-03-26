اخبار السعوديه

أجهزة للطلبة المتعثر وصولهم للأنظمة الالكترونية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر

أجهزة للطلبة المتعثر وصولهم للأنظمة الالكترونية
ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة

أطلقت جامعة الملك عبدالعزيز مبادرة توفير أجهزة الحاسب الآلي للطلبة المحتاجين الذين تعثر وصولهم للأنظمة الالكترونية للتعليم عن بعد، وذلك من خلال التسجيل عبر الرابط الالكتروني.

Advertisements

وتوفر المبادرة خدمة التوصيل للمنازل وتشرف عليها عمادة شؤون الطلاب وبالتعاون مع شركة ساعي.

وأوضح مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي أن المبادرة هي امتداد لجهود الجامعة لتسهيل عملية الدراسة عن بعد للطلبة وتوفير كافة الإمكانات لهم، حيث تسعى الجامعة لتسيير المنظومة التعليمية وفق الخطط المرسومة لها.

من جانبه بين عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود القحطاني أنه تم تكوين فريق من منسوبي عمادة شؤون الطلاب للإشراف على عملية التسجيل وتأكد من مطابقة الشروط على كل متقدم، حيث يتم حاليا توزيع أول دفعة من الأجهزة، مبينا أن عدد المسجلين تجاوز حتى الآن ألف طالب وطالبة، داعيا جميع من تنطبق عليهم الشروط سرعة التسجيل.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أجهزة للطلبة المتعثر وصولهم للأنظمة الالكترونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا