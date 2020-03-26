أجهزة للطلبة المتعثر وصولهم للأنظمة الالكترونية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة
أطلقت جامعة الملك عبدالعزيز مبادرة توفير أجهزة الحاسب الآلي للطلبة المحتاجين الذين تعثر وصولهم للأنظمة الالكترونية للتعليم عن بعد، وذلك من خلال التسجيل عبر الرابط الالكتروني.
وتوفر المبادرة خدمة التوصيل للمنازل وتشرف عليها عمادة شؤون الطلاب وبالتعاون مع شركة ساعي.
وأوضح مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي أن المبادرة هي امتداد لجهود الجامعة لتسهيل عملية الدراسة عن بعد للطلبة وتوفير كافة الإمكانات لهم، حيث تسعى الجامعة لتسيير المنظومة التعليمية وفق الخطط المرسومة لها.
من جانبه بين عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود القحطاني أنه تم تكوين فريق من منسوبي عمادة شؤون الطلاب للإشراف على عملية التسجيل وتأكد من مطابقة الشروط على كل متقدم، حيث يتم حاليا توزيع أول دفعة من الأجهزة، مبينا أن عدد المسجلين تجاوز حتى الآن ألف طالب وطالبة، داعيا جميع من تنطبق عليهم الشروط سرعة التسجيل.
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