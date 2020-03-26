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مساءلة عسكريين خالفوا منع التجول

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أحال الحرس الوطني أفرادا من قواته إلى المساءلة التأديبية لمجازاتهم على مخالفتهم لتعليمات تطبيق الأمر بمنع التجول.

وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الحرس الوطني أنه بالإشارة إلى ما تم تداوله بشأن مقطع فيديو يظهر محتواه أفرادا من قوات وزارة الحرس الوطني أثناء قيامهم بعملهم لتطبيق الأمر بمنع التجول، وتجاوزهم عن أحد الأشخاص بعدم التقيد بمنع التجول، وقيامهم بالتصوير معه في المقطع الذي تم تداوله.

وأكد أن هذا التصرف اجتهاد شخصي من قبل الأفراد، وقد تمت إحالتهم إلى المساءلة التأديبية لمجازاتهم على مخالفتهم لتعليمات تطبيق الأمر بمنع التجول، مشددا على أن أمر المنع يطبق على الجميع إلا الحالات المستثناة بموجب التعليمات.