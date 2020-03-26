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ترجمة رسائل الحرمين التوعوية بـ10 لغات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة ترجمت وكالة الترجمة والشؤون التقنية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالرئاسة، من إرشادات صحية ووقائية بأكثر من 10 لغات. وأبان مدير الإدارة العامة للغات والترجمة، المهندس وسام مقادمي، بأن ما تقوم به الإدارة يأتي ضمن مسؤوليتها المجتمعية بتكثيف الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.



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