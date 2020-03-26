شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ لندن
أعلن منظمو بطولة إنجلترا المفتوحة ويمبلدون ثالث بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى في الموسم الحالي أن قرارا بشأن إلغاء أو تأجيل نسخة هذا العام ينتظر أن يصدر الأسبوع المقبل، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وأوضح المنظمون أنهم على اتصال مع السلطات وأن فكرة إقامة فعاليات البطولة العريقة بدون جمهور ليست واردة.
وتبدأ الاستعدادات لهذه البطولة عادة في أبريل، علما بأن الموعد المقرر سلفا لانطلاق فعاليات البطولة هو 29 يونيو المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر مصير ويمبلدون الأسبوع المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.