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«دليل المكلفين» لتسهيل فهم اللوائح والأنظمة الزكوية والضريبية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل «دليل المكلفين»، وهو دليل مختصر يساعد المكلفين على فهم آلية التعامل مع الزكاة والضرائب ويلخص كل المعلومات الأساسية للمكلفين بطريقة مبسطة تمكنهم من أداء واجباتهم الزكوية والضريبية، ويأتي ذلك سعيا من الهيئة على زيادة وعي المكلفين وتسهيل الأعمال وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمنشآت لتنفيذ تعاملاتها الزكوية والضريبية كافة.

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وأفادت الهيئة بأن الدليل يساعد المكلفين على تبسيط خطوات التسجيل وتقديم الإقرارات بكل شفافية ووضوح، مما يسهم في نشر المعرفة ورفع الوعي الزكوي والضريبي، حيث يمكن للمكلفين والمهتمين تحميل الدليل من خلال الموقع الالكتروني للهيئة.

وتهدف هذه المبادرة لتسهيل فهم اللوائح والأنظمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بوجه الخصوص، وكيفية تطبيقها وطرق تعاملاتها.

وحثت الهيئة العامة للزكاة أصحاب المنشآت والمهتمين على الاطلاع على دليل المكلفين، كما تدعوهم إلى زيارة الموقع الرسمي للهيئة الذي يوفر مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعا داعما للمنشآت في فهم الالتزامات الزكوية والضريبية، إلى جانب المواد التوعوية والأدلة الإرشادية، كما أكدت على أنها تستقبل جميع الاستفسارات الزكوية أو الضريبية، وذلك على مدار الساعة، من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، أو على حساب التواصل الاجتماعي تويتر Gazt_ksa.