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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - طرابلس
دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أمس إلى وقف التصعيد، والأعمال العدائية وتحشيد القوات وتدفق الأسلحة والمقاتلين الأجانب إلى ليبيا.
وقالت في بيان «بينما ينخرط العالم أجمع في محاربة انتشار وباء كورونا الذي أنهك عددا من البلدان الغنية بالموارد، تستمر الهجمات والهجمات المضادة في ليبيا في التسبب بالمزيد من المعاناة والخسائر في صفوف المدنيين»، مضيفة أن الليبيين بحاجة إلى تحويل تركيزهم إلى مواجهة الفيروس.
وذكرت البعثة جميع أطراف النزاع في ليبيا بالتزاماتها وفقا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان لضمان حماية المدنيين.
كانت هذه تفاصيل خبر البعثة الأممية لليبيين: أوقفوا الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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