التحذير من إقامة دار حضانة في المنازل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - برلين
تغلق منشآت رعاية الأطفال والمدارس أبوابها في المزيد من المدن حول العالم في محاولة لإبطاء انتشار فيروس كورونا.
لا تقلقوا سوف أحول غرفة المعيشة عندي إلى مركز بديل لمنشأة رعاية الأطفال! قول الخبراء إن هذه فكرة سيئة.
ومن المرجح أن يعاني الكثير من آباء الأطفال عندما يضطرون للعمل من المنزل والاعتناء بأطفالهم في الوقت نفسه. ومن ناحية أخرى من المرجح أن يشتاق الأطفال الأصغر سنا إلى زملاء اللعب.
إلا أن علماء الفيروسات في الجمعية الألمانية للأمراض المعدية ينصحون صراحة بعدم إقامة دار حضانة بديل في منزل أحد الآباء، لأن هذا لن يؤدي سوى إلى إفساد فائدة الابتعاد الاجتماعي وزيادة خطر العدوى.
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