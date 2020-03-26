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التحذير من إقامة دار حضانة في المنازل

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التحذير من إقامة دار حضانة في المنازل
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- بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - برلين

تغلق منشآت رعاية الأطفال والمدارس أبوابها في المزيد من المدن حول العالم في محاولة لإبطاء انتشار فيروس .

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لا تقلقوا سوف أحول غرفة المعيشة عندي إلى مركز بديل لمنشأة رعاية الأطفال! قول الخبراء إن هذه فكرة سيئة.

ومن المرجح أن يعاني الكثير من آباء الأطفال عندما يضطرون للعمل من المنزل والاعتناء بأطفالهم في الوقت نفسه. ومن ناحية أخرى من المرجح أن يشتاق الأطفال الأصغر سنا إلى زملاء اللعب.

إلا أن علماء الفيروسات في الجمعية الألمانية للأمراض المعدية ينصحون صراحة بعدم إقامة دار حضانة بديل في منزل أحد الآباء، لأن هذا لن يؤدي سوى إلى إفساد فائدة الابتعاد الاجتماعي وزيادة خطر العدوى.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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