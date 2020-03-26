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هل يساعد الذكاء الاصطناعي في الحصول على وظيفة؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - برلين

تستخدم الشركات الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد للمساعدة في تحديد مرشحي الوظائف المحتملين ومواءمتهم بالشركات الصحيحة.

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ويقول تيم لوخمان المسؤول عن كل شيء يتعلق بالبيانات الآلية في «ستيبستون»، وهي منصة وظائف الكترونية «نعتمد على قوة البيانات».

ويعتقد لوخمان وزملاؤه أن البروتوكول التقليدي للساعين للوظائف من خلال فحص الإعلانات وقيام أرباب العمل بتوظيف أشخاص لانتقاء المتقدمين أصبح قديما. وقال زيباستيان ديتميرز رئيس ستيبستون «نريد التوصل لمتطابقات مثالية.. نحن خدمة مواعدة ولكن في المجال المهني».

وإذا وضعت شركة ما إعلانا وظيفيا على «ستيبستون» فإن الذكاء الاصطناعي الداخلي سيقدم مجموعة من المرشحين الملائمين مباشرة إلى الشركة.