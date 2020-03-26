شكرا لقرائتكم خبر

مجموعة العشرين ودورها في مواجهة التهديدات الصحية غير المعترف بها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أماني يماني - مكة المكرمة

نشرت منظمة الصحة العالمية في 27 فبراير 2017 فهرسا يضم 12 عائلة من البكتيريا يجب أن تكون أولويات لجهود البحث والتطوير، بالإضافة إلى السل، وجرى إعداد القائمة في محاولة لتوجيه البحث والتطوير وتعزيزه بشكل خاص على خطر البكتيريا سالبة الجرام التي تقاوم المضادات الحيوية المتعددة.

الأولوية 1: الحرجة

أسينيتوباكتر بوماني (الراكدة البومانية)، المقاومة للكاربابيناماس

الزائفة الزنجارية، المقاومة للكاربابيناماس

البكتيريا المعوية المفرزة لإنزيم الكاربابيناماس والتي تفرز ESBL

الأولوية 2: عالية

التكور المعوي، المقاوم للفانكومايسين

المكورات العنقودية الذهبية، المقاومة للميثيلين، وسيط الفانكومايسين والمقاوم

هيليكوباكتر بيلوري، المقاوم للكلاريثروميسين

العطيفة، المقاومة للفلوروكينولون

السالمونيلا المقاومة للفلوروكينولون

النيسرية البنية، المقاومة للسيفالوسبورين، المقاومة للفلوروكينولون

الأولوية 3: متوسطة

العقدية الرئوية التي لا تتأثر بالبنسلين

المستدمية النزلية، المقاومة للأمبيسلين

الشغيلة، المقاومة للبالفلوروكوينولون

الهدف من عملية تحديد الأولويات لمنظمة الصحة العالمية:

تحديد التهديدات الصحية غير المعترف بها سابقا بسبب زيادة مقاومة المضادات الحيوية.

دور مجموعة العشرين والإجراءات المحتملة بحسب الاجتماعات الأخيرة لقمة العشرين من اليابان والأرجنتين فيمكن لدول مجموعة العشرين:

1. الاهتمام بمتابعة منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنظمة الصحة العالمية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان لتوفير التوجيه في عملية إنشاء منصة تعاونية عالمية للبحث والتطوير لزيادة تبادل المعارف والتواصل بين الممولين لتحسين تخصيص الموارد

2. الالتزام بدعم تطوير مضادات الميكروبات الجديدة واللقاحات والتشخيص من خلال توفير التمويل المستمر لضمان توفير إمدادات جيدة من البحوث الأساسية، على أساس مبادئ الشفافية والعلوم المفتوحة

3. الاهتمام بمتابعة منظمة الصحة العالمية لقيادة تحديد أولويات البحث والتطوير وتطوير ملفات تعريف المنتج العالمية المستهدفة لتوجيه جهود البحث والتطوير ذات الصلة بصحة الإنسان

Advertisements

4. دعم وتمويل الآليات القائمة

5. الاهتمام بمتابعة منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنظمة الصحة العالمية لإنشاء فريق عامل لاستكشاف التفاصيل العملية

6. الالتزام بتنفيذ نهج "الصحة الواحدة" في أي مبادرة جديدة للتمويل والتنسيق بهدف توسيع نطاق البحوث إلى أبعد من صحة الإنسان

7. الالتزام بدعم أدوات التمويل أو التنسيق الجديدة لتحفيز البحث والتطوير التي تنفذ آليات محددة لضمان الاستخدام المناسب لمضادات الميكروبات، قد يستلزم ذلك ترتيبا يتم بموجبه ضمان الحصول على مضادات الميكروبات واللقاحات والتشخيص بأسعار معقولة مقابل الالتزامات غير المالية للحفاظ على فعالية مضادات الميكروبات.

أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة

تقر أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بأهمية مقاومة مضادات الميكروبات AMR، يعتمد تحقيق الكثير منها على توافر الأدوية المضادة للميكروبات بأسعار معقولة وفعالة وغيرها من التقنيات مثل الاختبارات التشخيصية واللقاحات والوصول إليها، تهدد AMR بشكل خطير صحة وحياة الفئات السكانية الضعيفة، مثل المواليد الجدد والأطفال والنساء، فضلا عن الإنتاج الغذائي والزراعي المستدام والبيئة الصحية، يقلل AMR من القدرة على حماية صحة الحيوانات وبالتالي يهدد الغذاء والزراعة الآمنة والمستدامة.

الهدف الأول: لا فقر

مقاومة مضادات الميكروبات تضرب الفقراء بشدة، تجعل خسائر الدخل ونفقات الرعاية الصحية الخارجة عن الميزانية من AMR من الصعب على الناس الهروب من الفقر.

الهدف الثاني: لا جوع

تتوقع مشاريع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن استخدام مضادات الميكروبات في إنتاج الحيوانات الغذائية سيزيد بنسبة 67 % بحلول عام 2030 ، الأمر الذي يتعارض مع هدف تعزيز الزراعة المستدامة.

الهدف الثالث: الصحة الجيدة والرفاه

تتطلب الأنظمة الصحية مضادات الميكروبات، ستتأثر صحة الأم والطفل والأمراض المعدية والجراحة بشكل خاص بدونها.

الهدف السادس: المياه النظيفة والصرف الصحي

تحتوي مصادر المياه على بقايا المضادات الحيوية والبكتيريا المقاومة من البراز البشري والجريان السطحي للمزارع ومرافق الإنتاج ومحطات معالجة النفايات.

الهدف الثامن: العمل اللائق والنمو الاقتصادي

يعد فقدان المضادات الحيوية الفعالة عبئا على النظم الصحية ويقلل من الإنتاجية.

الهدف الثاني عشر: الاستهلاك المسؤول

الحد من الاستخدام الوقائي والتخلص التدريجي من المضادات الحيوية التي تعزز النمو في الزراعة في غياب تقييم المخاطر سيجعل الإنتاج الغذائي العالمي أكثر استدامة.

الهدف الرابع عشر: الحياة تحت الماء

بقايا مضادات الميكروبات يمكن أن تكون سامة للحياة المائية، فالاهتمام بمحطة معالجة المياه سوف تستفيد الحياة تحت الماء.

الهدف الخامس عشر: الحياة على الأرض

قد تتراكم البكتيريا والبقايا المقاومة للمضادات الحيوية في التربة ، مما قد ينشر المقاومة.

الهدف السابع عشر: الشراكات من أجل الأهداف

يعد التعاون الفعال متعدد القطاعات بين جميع أصحاب المصلحة أمرا ضروريا إذا أريد معالجة AMR.