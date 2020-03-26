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كاميرات لمراقبة سوق الخضار في كعكية مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

تشهد أسواق الخضار والفاكهة وأسواق اللحوم والأسماك في الكعكية بمكة المكرمة إقبالا كبيرا من قبل أهالي العاصمة المقدسة من المستهلكين هذه الأيام، خاصة في ساعات الصباح وما بعد الظهيرة، رغبة منهم في التسوق والحصول على احتياجاتهم قبل بدء حظر التجول.

وتضم أسواق الخضار والفاكهة في العاصمة المقدسة مختلف الأصناف التي ترد إلى الأسواق من المزارع يوميا، إضافة للخضار المستوردة، وكذلك سوق اللحوم والأسماك بأنواعها المختلفة.

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واستحدثت بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة مكتبا إشرافيا مزودا بكاميرات مراقبة، لرصد سوق الخضار والورقيات المركزي بالكعكية بمكة المكرمة على مدار الساعة.

وأكدت الأمانة أن الهدف هو التأكد من نظافة المنشأة والنظافة الشخصية للعاملين، من خلال استخدامهم لجميع المستلزمات الصحية التي تضمن الوقاية من الأمراض الوبائية بما فيها فيروس كورونا، حيث يستمر عمل المكتب في السوق على مدار الساعة، على اعتبار أن أي ملاحظة صحية تخص المنشآت تدخل ضمن اختصاص البلدية.

وأوضح خالد الهذلي، أحد المتسوقين، أن السوق يوفر جميع متطلبات الأسرة وجميع الأنواع والأصناف من الخضار والفاكهة، وهو ما يوفر الكثير من الوقت والجهد، ويزيد من حرية الاختيار للحصول على الصنف الذي يريده بالسعر المناسب، أما بالنسبة لمحلات اللحوم والأسماك فهي تشهد إقبالا لا بأس به والأسعار معقولة.

من جانبه أكد المتسوق صالح الحامدي أن سوق الخضار والفواكه واللحوم والأسماك يشهد إقبالا من قبل المستهلكين، وذلك لتوفر كل المتطلبات التي يحتاجها المستهلك من الأصناف المتنوعة والمتوفرة بكثرة، مبينا أن الأسعار التنافسية بين المحلات والبسطات شجعت الكثيرين على شراء كميات من هذه البضائع، لافتا إلى أن مراقبي أمانة العاصمة المقدسة متواجدون في كل مكان بالسوق وأن مستوى النظافة جيد.