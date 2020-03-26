تسجيل 112 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 33 حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض
أعلنت وزارة الصحة أمس عن تسجيل 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي المصابين إلى 1012.
وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي خلال مؤتمر صحفي شفاء أربع حالات إضافية، ليصل الإجمالي إلى 33 حالة.
وقال إن الصحة سجلت حالة وفاة جديدة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 3 أشخاص.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن عدد المعزولين في المحاجر والعزل الصحي وصل إلى نحو 13 ألف حالة، بينهم أربعة آلاف في الحجر الصحي، والبقية في العزل الصحي المنزلي.
وقال إن الحالات التي تتلقى الرعاية لحالتها الحرجة في العناية المشددة والمركزة هي ست حالات.
وأضاف أن المقيم الذي توفى في المدينة المنورة كان يشكو من أمراض مزمنة لإصابته بالسكري والضغط وقصور في وظائف القلب.
من جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب أن جميع الطرق التي تؤدي إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض تحت السيطرة الأمنية.
وأشار إلى أن هناك من يستهترون بقرار منع التجول، مبينا في الوقت نفسه اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
كما أكد أن قرار منع التجول نص على البقاء في المنزل، وليس معنى ذلك أن يمارس الشخص أعماله خارج المنزل، لافتا إلى أن هذا مخالف.
بدوره، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين أن هناك تنظيمات جديدة للأسواق «بحيث يكون الدخول للتسوق على شكل مجموعات، حتى نضمن أعلى درجات الموثوقية الصحية».
وأكد أنه ستكون هناك عروض وخصومات للطلب عن طريق «الأون لاين»، لتجنب الزحام.
الحالات الجديدة بحسب المدن
- الرياض 34
- مكة المكرمة 26
- الطائف 18
- جدة 13
- الدمام 6
- القطيف 5
- المدينة المنورة 3
- الخبر 2
- الهفوف 2
- الظهران 1
- بريدة 1
- الخفجي 1
- إجمالي الحالات : 1012
- شفاء :33
- وفيات : 3
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