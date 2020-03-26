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1896 آلية لتعقيم مرافق وساحات جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة

كثفت أمانة محافظة جدة جهودها المعنية بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، في نطاق 19 بلدية فرعية بمحافظة جدة و15 بلدية مرتبطة بها، وذلك من خلال فريق العمل الميداني المشكل من قبل الإدارة العامة للنظافة والإدارة العامة لصحة البيئة اليومية لتنظيف وتعقيم المرافق والساحات العامة وأسواق النفع العام.

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وشارك 8726 عاملا للنظافة مستخدمين 1896 آلية نظافة، و3953 عاملا للرقابة البيئية تم خلالها تنظيف وتعقيم 2631 موقعا.

وكانت اللجان التفتيشية قد نفذت 13004 جولات رقابية على المحلات التجارية للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية اللازمة، وتوفير المعقمات والكمامات والقفازات، وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المحلات التجارية المخالفة.

فريق العمل الميداني: