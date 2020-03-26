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الصحة توصي بإيقاف أعمال مشاريع الحرم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيصل السلمي - مكة المكرمة

أوصت مديرية الشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة بضرورة إيقاف الأعمال في مشاريع الحرم المكي لمدة 14 يوم، والتي لا تعد ضرورية حاليا للشركات المقاولة، وذلك بسبب وجود 5 حالات إيجابية لمرض كورونا لموظفين يعملون لصالح الشركة المقاولة المسؤولة عن أعمال مشروع التوسعة الثالثة بالحرم المكي.

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وعلمت «مكة» أن الشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة، عند الوقوف على مخالطي خمس حالات مصابة بكورونا بسكن العمالة بحي الرصيفة تبين وجود 22 حالة مخالطة مباشرة، تم تحويلهم إلى العزل، حيث تم التنبيه بإلزام العمال بالبقاء في مساكنهم وعدم مغادرتها.

وأوصت الشؤون الصحية بضرورة إيقاف الأعمال في مشاريع الحرم ماعدا مشاريع الصيانة والطوارئ والوقوف الآمن والتي من الممكن تقليل أعداد العاملين فيها بالحد الأدنى مع ضرورة أخذ الاحتياطات والإجراءات اللازمة للوقاية من المرض مع الإبقاء على جميع العمال في مساكنهم وعدم خروجهم .

يذكر أن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس قد وجه بإغلاق التوسعة السعودية الثالثة؛ في إطار الإجراءات الاحترازية المعمول بها في الحرمين الشريفين، للحد من انتشار فيروس كورونا.