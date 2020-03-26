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إلزام المراكز بوضع مسافات بين المتسوقين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

ألزمت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة لشؤون البلديات مراكز التسوق التجارية بوضع مسافة تباعد كافية بين كل متسوق وآخر .

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وتضمن الإلزام وضع المسافات بين المتسوقين أثناء وقوفهم عند صناديق المحاسبة وعند الرفوف، وتكون بمسارات مرسومة على الأرضيات ومخططة بدقة واضحة.

وأكد المشرف العام على البلديات الفرعية بالأمانة المهندس عبدالله الزايدي أن هذا الإجراء يأتي ضمن الجهود التي تستهدف الحفاظ على الصحةالعامة ومنع تفشي فيروس كورونا «كوفيد- 19” والتصدي له.

وقال الزايدي: تواصل الأمانة ممثلة في البلديات الفرعية اتخاذ التدابير الوقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة الفيروس، ومنها إلزام العاملين بمراكز التسوق والمحلات التجارية بارتداء الكمامة الطبية والقفازات والتعقيم والتطهير للأرضيات والرفوف وعربات التسوق، وحث المتسوقين على تعقيم أيديهم أثناء وبعد عملية التسوق.