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الملك سلمان: حمى الله العالم من كل مكروه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في تغريدة على تويتر، «في هذا الوقت الحرج الذي يواجه فيه العالم جائحة كورونا المستجد، والتي تؤثر على الإنسان والأنظمة الصحية والاقتصاد العالمي، نجتمع بمجموعة العشرين في قمة استثنائية، للخروج بمبادرات تحقق آمال شعوبنا وتعزز دور حكوماتنا وتوحد جهودنا لمواجهة هذا الوباء. حمى الله العالم من كل مكروه».



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