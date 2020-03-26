شكرا لقرائتكم خبر

المملكة.. ريادة عالمية وسرعة استجابة للأزمات الدولية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أكدت المملكة بدعوتها لعقد قمة مجموعة العشرين الاستثنائية أمس لبحث تداعيات وآثار جائحة كورونا المستجد ريادتها العالمية وسرعة استجابتها للأزمات الدولية، ودورها المسؤول في تحقيق الاستقرار العالمي ومساعدة الدول لتجاوز تبعات وآثار هذه الجائحة.

Advertisements

وكانت المملكة أعلنت في 17 مارس الحالي أنها ستقوم بإجراء اتصالات مستمرة مع دول المجموعة لعقد اجتماع قمة استثنائي -افتراضي- الأسبوع القادم بهدف بحث سبل توحيد الجهود لمواجهة انتشار وباء كورونا. حيث إن هذه الأزمة الصحية العالمية، وما يترتب عليها من آثار إنسانية واقتصادية واجتماعية، تتطلب استجابة عالمية.

وستعمل مجموعة العشرين مع المنظمات الدولية بكل الطرق اللازمة لتخفيف آثار هذا الوباء. وسيعمل قادة مجموعة العشرين على وضع سياسات متفق عليها لتخفيف آثاره على كل الشعوب والاقتصاد العالمي.

المملكة.. تعامل حازم