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تطبيق أمر منع التجول في الرياض ومكة والمدينة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

مع بدء منع التجول شهدت طرق مدن الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وشوارعها أمس من الثالثة عصرا حضور الجهات الأمنية، لتطبيق أمر منع التجول الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وذلك ضمن الخطط الداعمة والسبل الاحترازية لاحتواء فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

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وبدت الاستجابة الفعلية من الجميع لأمر منع التجول، والذي أظهر التزاما عاليا من قبل المواطنين والمقيمين في التقيد بمنع التجول، استشعارا بمسؤولياتهم الداعمة لخطط حكومة المملكة في احتواء الفيروس في جميع مناطق المملكة، مما أسهم في مساعدة رجال الأمن في تأدية مهامهم.

وعزز الانتشار الأمني في الطرق الرئيسية والشوارع والمنافذ المؤدية للرياض ومكة والمدينة بمختلف الاتجاهات والأحياء والضواحي خارج النطاق العمراني، تطبيق القرار وضمان انسيابية وصول الخدمات الروتينية اليومية «التموينية والصحية والخدمية» لمحاور المدن الـ3 كافة.

وتكتمل الغاية من «منع التجول» الذي بدأ تطبيقه مساء الاثنين الماضي ولمدة 21 يوما مع ما سبق من إجراءات وقائية في المحافظة على الصحة العامة المرتكزة على أهم عناصرها «أبناء الوطن ومن يقيم على أرضه» والواجب الملقى عليهم بالتقيد بالبقاء في منازلهم وعدم تعريض أنفسهم وبلادهم لخطر تفشي هذه الجائحة.