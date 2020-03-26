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ولي العهد ووزير الخارجية الأمريكي يبحثان استقرار أسواق الطاقة العالمية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا أمس الأول، من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وعبر ولي العهد ووزير الخارجية الأمريكي عن القلق إزاء تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم وضرورة تكاتف الجهود لاحتواء هذا الوباء.

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كما جرى خلال الاتصال استعراض الجهود المبذولة للمحافظة على استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وعبر وزير الخارجية الأمريكي عن الشكر لولي العهد على استمرار شراكة المملكة في مواجهة سلوك النظام الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة.

من جهة ثانية، بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان برقية عزاء ومواساة لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان في وفاة وزير الدفاع الفريق الأول الركن جمال عمر محمد إبراهيم، رحمه الله.

وقال ولي العهد «تلقيت نبأ وفاة معالي الفريق الأول الركن جمال عمر محمد إبراهيم وزير الدفاع، رحمه الله، وأبعث لسيادتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب».