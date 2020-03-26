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القيادة تعزي تشاد في ضحايا الهجوم الإرهابي بجزيرة بوما

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية تشاد، الفريق الركن الطيار إدريس ديبي إتنو، إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع في جزيرة بوما، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

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وقال الملك سلمان: تلقينا نبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في جزيرة بوما، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين ونستنكر بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي، لنشارككم ألم هذا المصاب، مؤكدين وقوف السعودية مع جمهورية تشاد وشعبها الشقيق، ومعربين لكم ولأسر المتوفين وللشعب التشادي الشقيق باسم شعب وحكومة السعودية وباسمنا عن بالغ التعازي وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل، سائلين الله أن يجنب بلادكم وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه، إنا لله وِإنا إليه راجعون.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية تشاد الفريق الركن الطيار إدريس ديبي إتنو، إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع في جزيرة بوما، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال ولي العهد: علمت بنبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في جزيرة بوما، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإنني إذ أدين وأستنكر هذا العمل الإجرامي الجبان، لأبعث لكم ولشعب جمهورية تشاد الشقيق ولأسر المتوفين أحر التعازي والمواساة، سائلا المولى القدير أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب.